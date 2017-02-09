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«Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами
Инвентаризационные номера отныне присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах
Об этом сообщил журналист Александр Дубинский, передает Politeka.
«Вот чувствует административно-хозяйственная служба ПриватБанка, что туда пришли настоящие государственные мужи и деятели», — написал Дубинский.
По информации журналиста, для борьбы с воровством в банке инвентаризационные номера присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах. Фотофакт Дубинский опубликовал у себя на странице.
Он также добавил, что крючки после национализации почему-то стали гордо называться вешалками. «Видимо, по мнению госменеджмента, наличие вешалок поможет оценить банк подороже», — написал он.
Напомним, что ПриватБанк предусмотрел реструктуризацию кредитов своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 10 лет с ежеквартальной выплатой процентов.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, вор, ПриватБанк, борьба
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