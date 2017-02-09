«Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами

09.02.2017 13:58

Инвентаризационные номера отныне присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский, передает Politeka.

«Вот чувствует административно-хозяйственная служба ПриватБанка, что туда пришли настоящие государственные мужи и деятели», — написал Дубинский.

По информации журналиста, для борьбы с воровством в банке инвентаризационные номера присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах. Фотофакт Дубинский опубликовал у себя на странице.

Он также добавил, что крючки после национализации почему-то стали гордо называться вешалками. «Видимо, по мнению госменеджмента, наличие вешалок поможет оценить банк подороже», — написал он.

Напомним, что ПриватБанк предусмотрел реструктуризацию кредитов своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 10 лет с ежеквартальной выплатой процентов.

Источник: politeka.net