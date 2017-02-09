Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами

09.02.2017 13:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами

Инвентаризационные номера отныне присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах 

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский, передает Politeka.

«Вот чувствует административно-хозяйственная служба ПриватБанка, что туда пришли настоящие государственные мужи и деятели», — написал Дубинский.

По информации журналиста, для борьбы с воровством в банке инвентаризационные номера присвоены даже крючкам для полотенец в туалетах. Фотофакт Дубинский опубликовал у себя на странице.

Он также добавил, что крючки после национализации почему-то стали гордо называться вешалками. «Видимо, по мнению госменеджмента, наличие вешалок поможет оценить банк подороже», — написал он.

Напомним, что ПриватБанк предусмотрел реструктуризацию кредитов своих бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 10 лет с ежеквартальной выплатой процентов.

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, вор, ПриватБанк, борьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх