Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах

09.02.2017 15:25

Вопиющий случай произошел в психбольнице Ахтырки, Сумской области, информирует replyua.net со ссылкой на ТРК Украина. Прокуратура Сумской области выдвинула серьезные обвинения медицинскому персоналу психиатрической лечебницы.



Некоторое время назад в Ахтырской психбольнице скончались сразу восемь пациентов, которым был поставлен диагноз «пневмония», однако должного лечения люди не получали. В настоящее время следственная группа приступила к эксгумации тел всех пациентов, скончавшихся в декабре прошлого года. В сообщении прокуратуры говорится о том, что медики указали совсем другую причину смерти – якобы все восемь пациентов скончались из-за ишемической болезни сердца. Об умерших пациентах стало известно после того, как в январе местным чиновникам сообщили, что температура в палатах больницы едва доходит до 9 градусов тепла.



У большинства пациентов диагностировали пневмонию. Когда об этом стало известно, многих больных людей удалось перевезти, однако одна пациентка буквально сразу скончалась, позже умерли еще семь человек от пневмонии. В настоящее время расследование в Сумской области продолжается.