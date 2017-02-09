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Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции
Погибший экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Виктор Чанов получил множественные травмы при падении с высоты, в результате которых он и умер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передает телеканал 112 Украина.
8 февраля около 22:50 в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение от врача о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года.
"Предварительно установлено, что мужчина без сознания 21 января 2017 г. в 10 часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в Киевской области", - разъяснил Александр Косовский.
В тоже время, как рассказали в полиции Киевской обл., информация о том, что Чанова избили накануне смерти не поступала.
Теги: полиция, гибель, вратарь, версия
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