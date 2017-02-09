В Бундестаге раскритиковали посла в Украине за Донбасс

09.02.2017 16:43

Депутат Бундестага, делегат от Германии в ПАСЕ Марилуиза Бек прокомментировала высказывания посла ФРГ в Украине, который предположил проведения выборов на Донбассе при наличии войск РФ

Текст сообщения депутата в Facebook перевел председатель украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Владимир Арьев, передает Politeka.

«Минск предполагает свободные и честные выборы на Донбассе. Условия свободных и честных выборов определены ОБСЕ и ODIHR. И они не соответствуют деспотическому правлению или наличию иностранных войск в месте, где они ведут боевые действия. И это нельзя сравнивать с условиями выборов в Немецкий Демократической республике, где не было ни боевиков, ни войны», — перевел слова немецкой коллеги украинский парламентарий.

Напомним, что президент Петр Порошенкою, комментируя заявление Эрнста Райхеля, назвал «твердо и абсолютно» невозможным проведение выборов на Донбассе без вывода российских войск.



