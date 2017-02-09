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В Черкасском облсовете подрались из-за русского языка (ВИДЕО)

09.02.2017 21:08
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В Черкасском облсовете подрались из-за русского языка (ВИДЕО)

Черкасские СМИ сообщают об инциденте с дракой в местном облсовете: исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Днепр» Борис Лебедцов выступал с отчётом, однако отказался докладывать о проделанной работе на украинском языке.

Как передаёт replyua.net, это вызвало недовольство у представителя ВО «Свобода» Юрия Ботнаря и других депутатов — политики начали критиковать Лебедцова, требуя перейти на украинский язык.

В тот момент, когда Лебедцов, игнорируя критику, продолжил свой доклад на русском языке, председатель фракции «свободовцев» Ботнар подбежал к Лебедцову, между деятелями завязалась сначала словесная потасовка на повышенных тонах, после чего конфликт перерос в настоящую драку. Инцидент с рукоприкладством в Черкасском облсовете попал на видео, которое быстро «разлетелось» по социальным сетям.

В инцидент между Лебедцовым и Ботнаром вмешались присутствовавшие на заседании депутаты, не остались в стороне и представители правоохранительных органов. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Черкассы, русский язык, драка
 
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