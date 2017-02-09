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«В МВД царит хаос»: чего ждать от нового главы Нацполиции
Новым главой полиции, как и прогнозировали на днях Вести, стал генерал, начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев.
Ему удалось пройти тест на IQ (там, по нашим данным, интересуются, например, является ли собака млекопитающим и сколько градусов показывает стрелка, когда на часах 16:00) и понравиться членам комиссии. В ее составе кроме известного правозащитника Евгения Захарова оказался почему-то журналист с неоднозначной репутацией Виталий Портников, а также иностранцы: эксперт датского Хельсинского комитета по правам человека, бывший полицейский одного из американских городов...
Естественно, Арсен Аваков с удовольствием подал кандидатуру Князева, учитывая, что его называли креатурой главы МВД. А вот другой человек Авакова, Вадим Троян, который считался главным претендентом на кресло, отказался от конкурса, т.к. у него нет достаточного опыта. Но это не помешало ему вчера стать замом главы МВД.
Переговоры с радикалами
Начинал карьеру 45-летний Князев оперативником в Белой Церкви под Киевом и прошел путь до начальника уголовного розыска Киевской области. «При нем все резонансные преступления раскрывались, никаких висяков не было. Люди очень жалели, когда его перевели от нас. Многие поуходили после этого, коллектив начал разваливаться. Как розыскник он отличный специалист, как организатор — посмотрим», — сказал «Вестям» спикер полиции Киевской области Николай Жукович.
Князев был одним из тех, кто расследовал нападение на журналистку Татьяну Чорновол в декабре 2013 года, во время Майдана (тогда ее жестоко избили). Следователи вышли на преступную группу, однако позже в суде дело развалилось, и все подозреваемые были отпущены.
Князев был назначен главой полиции Закарпатья сразу после перестрелки, устроенной «Правым сектором» в июле 2015 года. Там о нем вспоминают, что он оказался хорошим переговорщиком с радикалами, которые устроили драку на Драгобрате.
«Их судили, в зале собрались представители «Правого сектора», депутаты Парасюк, Соболев. Они начали бить стекла, не давали задержанных вывести из клетки и перевести в спецкомнату. Ситуация была угрожающей, а Аваков звонил и требовал выполнить решение суда. Тогда Князеву и представителю обладминистрации удалось уговорить радикалов дать возможность выполнить решение суда, все закончилось мирно», — рассказали источники в Закарпатье.
Кстати, в полиции создана психологическая служба, которую Князев активно развивает. «Это сотрудники, которые будут вести переговоры с террористами, чтобы избежать лишних жертв», — говорит источник в МВД.
На Закарпатье Князев даже написал книжку. «Он разыскал в недрах МВД данные о выселении немцев из сел Закарпатья в 1945 году. Вот об этом и написал», — рассказывают те, кто его близко знает.
Позже Князева перебросили в Ровенскую область бороться с янтарной мафией. «Янтарную мафию он, конечно, не победил, но порядка все же стало больше», — сказал нам источник в Ровенской полиции.
Опрошенные «Вестями» силовики говорят, что сейчас главное — побороть бандитизм, и для этого нужны люди, знающие толк в розыскной работе. «Такого не было даже в 90-е годы! Тогда была хоть какая-то логика в действиях бандитов, сейчас предсказать их невозможно. То, что произошло в Княжичах, свидетельствует о том, что в МВД царит хаос. В полицию пришли люди, которые ничего не понимают и не умеют. И им еще в руки дали оружие. Теперь хоть руководить ими будет тот, кто сам раскрывал дела», — говорит один из бывших силовиков.
Кстати, бывшие оперативники вернулись в полицию на волонтерских началах и организовали спецподразделение «Сова», которое как раз курирует Князев. «Это очень крутые сыщики, которые нам помогают, эти дети ведь не справляются», — говорят в полиции.
Недвижимость экс-супруги
У нового главного полицейского, согласно декларации, имеется две квартиры в Киевской области — в Броварах (74,9 кв. м) и Чабанах (87,5 кв. м), а также земельные участки в селах Дмитровка под Киевом и Хомутец (Житомирская область).
Сергей Князев уже три года в разводе со своей супругой, с которой у них трое детей. Судя по реестру недвижимости и земельному кадастру, именно на Викторию Князеву оформлено немало недвижимости. Так, у нее есть две квартиры в Киеве, квартиры в селах Чабаны, Крюковщина, в городе Вишневое (Киевская область), квартира в недострое в Ужгороде (100 кв. м), земельные участки в селах Шаян, в Леточки, Рожны, Сошники.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, МВД, Нацполиция
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