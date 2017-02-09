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В МВФ заявили, що в Україні таки підвищуватимуть пенсійний вік

09.02.2017 19:50
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В МВФ заявили, що в Україні таки підвищуватимуть пенсійний вік

Як повідомляє replyua.net посиланням на «Новое время», Міжнародний валютний фонд оголосив попередні домовленості з українською владою щодо пенсійної реформи.

Сьогодні, 9 лютого, представник прес-служби МВФ Джеррі Райс відповів на питання журналістів стосовно попередніх домовленостей з Україною. Райс зазначив, що сторонами було затверджено необхідність проведення масштабної пенсійної реформи. Інновації в пенсійній сфері, за словами МВФ, передбачають роботу над різними способами осучаснення української системи виплати пенсій за умови тривалішої зайнятості населення і відповідно виходу на пенсію пізніше, ніж зараз є. 

Відмічається, що така заява Міжнародного валютного фонду є відповіддю на попередні коментарі очільника українського міністерства соціальної політики Андрія Реви. Міністр раніше наголосив, що підвищення пенсійного віку, яке іє дискусійним питанням з іноземними партнерами, неможливе в Україні. На думку Реви, такі дії Мінсоцполітики не матимуть аргументів користі. Водночас, за словами урядовця, зменшення дефіциту українського Пенсійного фонду, можливе шляхом збільшення податків, які надходять до бюджету, адже, за даними міністра, на сьогодні з 26 мільйонів працездатного населення, податки сплачує лише трохи більше 10 мільйонів осіб. 




Теги: Донбасс, пенсионер, МВФ
 
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