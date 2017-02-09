- Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович16:12
- Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог15:40
- Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах15:25
- Порошенко домовився з Трампом про візит в США15:17
- Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»15:02
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- «Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами 13:58
- ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ13:42
- ВИКТОР ЧАНОВ УМЕР ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕГО13:29
Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович
Вихідний в День всіх жінок 8-го березня – це відлуння радянських звичаїв, а в саме свято потрібно вдихнути нове розуміння. Про це заявив керівник Українського інституту пам'яті В’ятрович Володимир, передає replyua.net.
За словами експерта, свято 8 Березня – це не державне свято, а міжнародний день. А це, за його словами, найголовніша причина для того, щоб в цей день скасувати вихідний. «Державні свята – це ті свята, які пов’язані зі становленням нашої держави. Деяка частина з них є вихідними днями, а деяка – ні. А коли ми говоримо про Міжнародний день жінок, 8 Березня, ми говоримо про міжнародне свято, яке також відзначається і в Україні», - наголосив В’ятрович.
В той самий час він зазначив, що для більшості жінок у всьому світі вихідний день на 8 березня являється ознакою того, що до їхніх прав ставляться з повагою, але така позиція являється помилковою. «Для більшості жінок вихідний день на 8 березня являється ознакою того, що суспільство і далі з повагою ставиться до борців за їхні права. Але саме свято 8 Березня являється Міжнародним жіночим днем, і в більшості країн Європи вихідного немає. Мені здається, що радянська влада перетворила це свято з Дня боротьби за права жінок в «День тортиків, шампанського та квітів», - сказав він.
Теги: Донбасс, праздник, 8 марта, отмена
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович16:12
- Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)16:01
- Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог15:40
- Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах15:25
- Порошенко домовився з Трампом про візит в США15:17
- Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»15:02
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)14:40
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание