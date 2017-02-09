Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович

09.02.2017 16:12

Вихідний в День всіх жінок 8-го березня – це відлуння радянських звичаїв, а в саме свято потрібно вдихнути нове розуміння. Про це заявив керівник Українського інституту пам'яті В’ятрович Володимир, передає replyua.net.



За словами експерта, свято 8 Березня – це не державне свято, а міжнародний день. А це, за його словами, найголовніша причина для того, щоб в цей день скасувати вихідний. «Державні свята – це ті свята, які пов’язані зі становленням нашої держави. Деяка частина з них є вихідними днями, а деяка – ні. А коли ми говоримо про Міжнародний день жінок, 8 Березня, ми говоримо про міжнародне свято, яке також відзначається і в Україні», - наголосив В’ятрович.



В той самий час він зазначив, що для більшості жінок у всьому світі вихідний день на 8 березня являється ознакою того, що до їхніх прав ставляться з повагою, але така позиція являється помилковою. «Для більшості жінок вихідний день на 8 березня являється ознакою того, що суспільство і далі з повагою ставиться до борців за їхні права. Але саме свято 8 Березня являється Міжнародним жіночим днем, і в більшості країн Європи вихідного немає. Мені здається, що радянська влада перетворила це свято з Дня боротьби за права жінок в «День тортиків, шампанського та квітів», - сказав він.