«Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев

09.02.2017 11:38

В Кабмине обещают украинцам трехуровневую пенсионную систему, однако ее результатов придется ждать в течение 5-7 лет

Об этом пишет «Сегодня».

В этом году правительство планирует провести масштабную пенсионную реформу. Однако подробности изменений держатся в тайне.

С некоторыми подробностями изменений издание познакомили лишь в Раде. Нардеп от БПП и член Комитета ВР по соцполитике Сергей Каплин сообщил, что инициативы в первую очередь коснуться выведение единого социального взноса из тени.

«Это позволит решить проблему дефицита Пенсионного фонда и даст нам в будущем фундамент для дальнейших изменений», — говорит он. Одним из ключевых моментов также станет частичный уход от солидарной системы, когда пенсионный фонд финансируется за счет отчислений трудоспособного населения.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что на смену солидарной системе придет трехуровневая пенсионная система, в которой «солидарка» будет только первым звеном и будет выполнять роль социальной страховки.

Пенсионный эксперт Виталий Мельничук отмечает, что чисто солидарная система хорошо работает, когда количество трудоспособного населения превышает число пенсионеров. Однако из-за демографический изменений, в Украине ситуация уже давно другая. По его словам, два остальных уровня пенсионной системы будут базироваться на основании индивидуальных пенсионных счетов граждан.

«Такая система работает во всем мире, и в ней уже накоплены колоссальные деньги — общие ресурсы сейчас составляют более $36 триллионов, а, например, только в Польше — $130 млрд», — говорит он. Таким образом, по мнению эксперта, через 5-7 лет удастся достичь роста пенсионных выплат.

Источник: politeka.net