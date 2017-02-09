- «Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев11:38
- ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света11:22
- Падение ставок по депозитам: чего ожидать дальше10:22
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Украина обзавелась новым военным союзником09:38
- Порошенко ждет неприятный разговор с Меркель – экс-советник главы СБУ09:28
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- «В МВД царит хаос»: чего ждать от нового главы Нацполиции08:57
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
«Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев
В Кабмине обещают украинцам трехуровневую пенсионную систему, однако ее результатов придется ждать в течение 5-7 лет
Об этом пишет «Сегодня».
В этом году правительство планирует провести масштабную пенсионную реформу. Однако подробности изменений держатся в тайне.
С некоторыми подробностями изменений издание познакомили лишь в Раде. Нардеп от БПП и член Комитета ВР по соцполитике Сергей Каплин сообщил, что инициативы в первую очередь коснуться выведение единого социального взноса из тени.
«Это позволит решить проблему дефицита Пенсионного фонда и даст нам в будущем фундамент для дальнейших изменений», — говорит он. Одним из ключевых моментов также станет частичный уход от солидарной системы, когда пенсионный фонд финансируется за счет отчислений трудоспособного населения.
Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что на смену солидарной системе придет трехуровневая пенсионная система, в которой «солидарка» будет только первым звеном и будет выполнять роль социальной страховки.
Пенсионный эксперт Виталий Мельничук отмечает, что чисто солидарная система хорошо работает, когда количество трудоспособного населения превышает число пенсионеров. Однако из-за демографический изменений, в Украине ситуация уже давно другая. По его словам, два остальных уровня пенсионной системы будут базироваться на основании индивидуальных пенсионных счетов граждан.
«Такая система работает во всем мире, и в ней уже накоплены колоссальные деньги — общие ресурсы сейчас составляют более $36 триллионов, а, например, только в Польше — $130 млрд», — говорит он. Таким образом, по мнению эксперта, через 5-7 лет удастся достичь роста пенсионных выплат.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, пенсия
- Мнение политологов: Социальные протесты не перерастут в революцию
- Новым главой КС может стать уроженец Донбасса
- "Новороссия" провалилась, это успех украинской политики - Бильдт
- Новым гендиректором "Укрзализныци" стал "донецкий"
- Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин
- Рада закрылась. Спикер пошел в президенты
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Нардеп объяснил, почему боевика «Гиви» убили не ВСУ07:45
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев11:38
- ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света11:22
- В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются11:15
- Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)11:05
- На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы 10:57
- Google выпустила Android-приложение для сохранения видео c YouTube10:45
- Британия окончательно приняла акт о начале Brexit10:38
- Падение ставок по депозитам: чего ожидать дальше10:22
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Технология 5G получила официальный логотип10:00
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Под Мариуполем начался ад
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину