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Ждите лета: названы новые сроки безвиза для Украины

09.02.2017 12:15
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Ждите лета: названы новые сроки безвиза для Украины

Европейский журналист считает, что визовой режим отменят 12 июня

Журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвак сообщил, что визовая либерализация ЕС в отношении Украины вступит в силу этим летом, 12 июня, сообщает Politeka со ссылкой на Twitter.

На своей странице в социальной сети журналист написал, что «по всей вероятности визовая либерализация  вступит в силу для Грузии 29 марта, а для Украины 12 июня».

Ранее Йозвак сообщал, что трехсторонний диалог между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским Советом, посвященный отмене виз для Украины состоится 28 февраля.

Напомним, недавно Европарламент, 2 февраля проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны».

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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