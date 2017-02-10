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Двух футболистов, выступавших за сборную "ДНР", дисквалифицировали пожизненно
Служба безопасности Украины, передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов принимали участие в матчах за сборную ДНР", а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине, сообщает football24.ua.
Федерация футбола Украины, в свою очередь, обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы. На основании документов СБУ, Комитет принял сегодня решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.
Артюх выступал во многих украинских клубах, включая "Ворсклу" и "Сталь", цвета которых защищал в Высшей лиге. Евланов играл за "Закарпатье", "Титан", а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. Последнее время, 32-летний игрок выступал в "турнирах ДНР", в составе донецкого ФК "Победа".
Напомним, ранее аналогичное решение было принято по Александру Ясковичу, который выступал за "сборную ЛНР".
Фото: https://football24.ua/
Теги: Донбасс, футбол, игра, дисквалификация, ДНР
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