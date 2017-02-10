Курс НБУ на 10 февраля: доллар и евро стали дороже

10.02.2017 08:26

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 10 февраля.

Доллар подорожал на 12 коп. и установился на отметке 27,03 грн.

Евровалюта подорожала на 20 коп. - до 28,90 грн.

Российский рубль вырос до 0,458 грн.