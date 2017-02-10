Пенсионный возраст и стаж, увольнение бюджетников, цена на газ - чем придется расплачиваться украинцам за кредиты МВФ

10.02.2017 21:52

Украина и Международный валютный фонд вышли на финишную прямую по подготовке новой редакции меморандума, который должен быть утвержден Советом директоров МВФ для выделения очередного транша кредита по программе EFF в размере $1 млрд. Об этом пишут "Украинские новости".

Самый главный спорных вопросов - требование о повышении пенсионного возраста. Как утверждают "Украинские новости", МВФ якобы снял этот вопрос. Правда, не исключено, что может увеличиться пенсионный стаж до 35 лет, что лишит права на пенсию значительного числа украинцев (особенно тех, кто работал долгие годы без официального оформления).

Судя по результатам последних договоренностей Кабмина и МВФ, бюджетников и госслужащих ждет сокращение, цена украинского газа для "Нафтогаза" увеличится до уровня импортной, налоговая служба получит доступ к банковским счетам, переговоры по реструктуризации долгов бывших акционеров Приватбанка в 140 млрд гривен будет вести международная компания.

Также ожидается монетизация субсидий и ужесточение условий для их начисления.

Пенсионный возраст

Переговоры с Международным валютным фондом в январе застопорились из-за расхождений по поводу концепции и сроков проведения пенсионной реформы. В начале дискуссии о пересмотре меморандума о сотрудничестве для получения очередного, четвертого транша кредита по программе EFF в размере 1 млрд долларов, кредитор категорически настаивал на повышении пенсионного возраста. Правительство Украины также выступало против.

Настойчивость МВФ сейчас вполне объяснима - в прошлом году Молдова и Беларусь приняли решение о повышении пенсионного возраста, и тоже по требованию фонда. Однако этот раз, похоже, повтора ситуации 2016 года все-таки не будет. По словам Ревы, украинская сторона предложила МВФ альтернативный вариант реформы, который не предполагает повышения возраста для выхода на пенсию.

"Если кредитора интересует возвращение денег, то мы должны посмотреть на экономическую целесообразность меры. Если у них есть замечания, они должны их изложить. Но они говорят, все равно повышайте", - посетовал министр социальной политики Андрей Рева.

Пенсионный стаж

При этом, страховой стаж, по мнению Ревы, может быть увеличен с 15 лет до 35 лет.

"Я думаю, 30 и 35 лет будет достаточно", - заявил Рева в комментарии журналистам.

При этом он отметил, что доля стажа после 2000 года, когда он начал учитываться в базах данных, будет постепенно увеличиваться, поскольку сложно проверить уплату пенсионных взносов до 2000 года.

"Он (потенциальный пенсионер), говорит, вот я работал и у меня хватит стажа. А может он себе там нарисовал в трудовой книжке? Тяжело проверить. Поэтому мы берем долю персонифицированного стажа, и постепенно его увеличиваем пока не будет 35 лет для всех", - сказал Рева.

Фонд рассматривает возможность заменить требование о повышении пенсионного возраста увеличением стажа, необходимого для выхода на пенсию. 9 февраля представитель МВФ фактически подтвердил эту информацию.

"Власти согласились с необходимостью пенсионной реформы, чтоб обеспечить лучшие пенсии и снизить бюджет Пенсионного фонда, чтоб пенсионная реформа была понятнее, прозрачнее. Один из способов достижения цели – увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа", - заявил представитель МВФ Джерри Райс.

Что войдет в Меморандум

В какой форме новации по пенсионной реформе будут изложены в меморандуме, пока не совсем понятно. Несколько источников, знакомых с процессом подготовки документа, рассказали, что в документе в итоге не будет особой конкретики по реализации реформы.

"По пенсионной реформе будут общие фразы без какой-то особой конкретизации процесса", - заявил один из собеседников.

Не будет зафиксирован и новый срок страхового стажа. При этом, законодательная база для реформы должна быть утверждена до конца апреля. Как сообщало агентство, ранее срок ограничивался концом марта.

Также, в контексте проведения пенсионной реформы планируется отмена солидарной пенсионной системы и всех без исключения специальных пенсий, а также в перспективе включение бюджета Пенсионного фонда в государственный бюджет.

Налоги и продажа земли

В ходе переговоров согласован еще ряд вопросов. В частности, условие об отмене упрощенной систему налогообложения удалось изменить. С 1 января 2018 года ее не отменят, но существенно ужесточат.

Обязательства по отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения избежать не удалось. Законодательная база по обороту земли и отмена моратория на ее продажу должна быть принята до 1 апреля.

Напомним, что на днях министр финансов Александр Данилюк сообщил, что сроки по выполнению этого условия перенесены на конец мая.

Рассрочка платежей ЖКХ

По энергетической теме согласован вопрос об отмене с апреля системы рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.

Также Украина обязалась, и уже выполнила обещание по снижению норм потребления газа для предоставления субсидий населению. При этом, должно быть принято решение о введении монетизации субсидий с 1 февраля 2017 года для коммунальных предприятий.

Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время. Также, могут быть ужесточены условия для начисления субсидий. Нормы потребления газа для компенсации затрат договорено снизить с 5,5 куб. м на 1 кв. м до 5 куб. м, в месяц отопительного сезона. Соответствующее решение уже принято Кабинетом министров. Изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года.

Подорожание газа

Правительство в ближайшее время должно будет принять решение об автоматическом пересмотре цены газа для населения, в соответствии с импортной ценой, однако этот механизм предлагается ввести в действие осенью.

Согласно договоренности до 1 апреля цена отечественного газа, который НАК "Нефтегаз Украина" закупает у копании "Укргаздобычи" должна быть повышена до уровня импортной. На сегодняшний день, "Нефтегаз" закупает газ украинской добычи у компании по 4, 849 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, цена импорта - около $ 220 (порядка 6 тыс. гривен).

Увольнения бюджетников

Бюджетных работников и госслужащих ждет сокращение уже в текущем году. Правда процент сокращения в меморандуме прописан не будет, хотя ранее МВФ предлагал уменьшить число бюджетников на 4%, гослужащих - на 5% уже в 2017 году, а до завершения программы сотрудничества, то есть до 2019 года, довести сокращение до 10%.

Новые антикоррупционные органы

Пока не завершена дискуссия о создании антикоррупционного суда по предложению МВФ. Украина предлагает создать не суд, а судебную палату. Сроки для создания законодательной базы для создания такого органа Киев предлагает перенести с апреля на июнь.

Украина также согласилась отказаться от создания экспортно-кредитного агентства и индустриальных парков, которые планировалось создать для поддержки экспорта.

Согласован вопрос о создании финансовой полиции согласно законопроекту, подготовленному Министерством финансов. Правда, документ еще должен быть еще доработан.

Судьба Привата и счетов украинцев

Также согласован вопрос об изменении модели корпоративного управления государственными банками. Из 7 членов наблюдательных советов банков 5 должны быть независимыми, отобранными по конкурсу и по одному члену от Президента и правительства.

Также, с декабря 2017 года Государственной фискальной службе может быть открыт доступ к банковский счетам. Этот вопрос уже согласован.

Право на ведение переговоров по реструктуризации кредитного портфеля бывших акционеров Приватбанка в 140 млрд гривен, согласно предложению МВФ, правление банка должно будет предоставить международной компании по управлению активами. Условие должно быть выполнено до апреля.