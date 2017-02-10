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Погода в Украине 10 февраля: без существенных осадков, холодно

10.02.2017 08:43
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Погода в Украине 10 февраля: без существенных осадков, холодно

Температура воздуха днем в стране -5...-7 градусов; ночные показатели будут -15...-17 . Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью  -16...-18.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -3...-5, ночью  -13...-15.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -5...-7, ночью -18...-20.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -10...-12.

В западной части ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в регионе ожидается -5...-7, ночью -17...-19.


Фото: telegraf.com.ua

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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