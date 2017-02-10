Популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом 500, 50, 100 и 200 гривень

10.02.2017 22:25

В 2016 году в обороте наличной гривны в Украине на 1 миллион штук настоящих банкнот приходилось 2,8 штук поддельных, сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает сайт zn.ua.

Среди поддельных банкнот наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты номиналом 500, 50, 100 и 200 гривень.

Как правило, поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Кроме того, согласно данным регулятора, по состоянию на 1 января 2017 года в наличном обращении страны находилось 341,1 миллиард гривень, в том числе банкнот – на сумму 339 миллиардов гривень (2,98 миллиардов штук) и монет - на 2 миллиарда гривень (12,7 миллиардов штук).

Общее количество банкнот на одного украинца составило 70 штук, а разменных монет - 285 штук. За прошлый год из обращения изъято около 820 миллионов штук изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.



