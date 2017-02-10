Сегодня ночью украинцы увидят сразу два чуда природы

10.02.2017 16:56

В ночь на 11 февраля украинцев ждет редкое природное явление. Одновременно в небе можно будет наблюдать и лунное затмение и прохождение кометы. Об этом сообщает УНИАН.

Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра. В условиях благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение верхнего края лунного диска.

Полутеневое затмение Луны 11 февраля 2017 года начнется в 00:34 по Киеву, максимальное погружение в полутень Земли на 1,02 лунного диска произойдет в 02:44, завершится затмение в 04:53.

Следующее затмение Луны состоится 7 августа 2017 года и оно будет частным, Луна незначительно погрузится в тень Земли своим южным краем на 0,25 лунного диаметра.

Также 11 февраля комета 45P подойдет очень близко к Земле. В этот день она приблизится к нашей планете на расстояние 12 миллионов киллометров. Для нее характерен яркий зеленый хвост, такой цвет ему придают испарения диуглеродного газа, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.