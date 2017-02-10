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Тимошенко инициирует отставку Гройсмана, документ уже в Раде

10.02.2017 17:16
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Тимошенко инициирует отставку Гройсмана, документ уже в Раде
Проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана подан на рассмотрение Верховной Рады. Как сообщается на сайте парламента, проект постановления на данный момент "передан на рассмотрение руководства", сообщают украинские СМИ.

Инициаторами выступили лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще 12 депутатов. 

Ранее во время согласительного совета 6 февраля Тимошенко заявляла, что ее фракция будет инициировать отставку Гройсмана и его Кабмина. 
 



Фото: molbuk.ua/

Теги: Украина, Донбасс, проект, отставка, Верховная Рада, Гройсман, поставки
 
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