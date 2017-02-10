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В Евросоюзе озвучили предоставления безвиза для украинцев

10.02.2017 15:43
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В Евросоюзе озвучили предоставления безвиза для украинцев

Европейский Союз введет безвизовый режим для граждан Украины уже "до лета", заявил глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщают украинские СМИ.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации – это произойдет до лета", - сказал Юнкер сегодня, 10 февраля.

Он также отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.

Напомним, что 28 февраля Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украин


Фото: https://pribalt.info/

Теги: Украина, Донбасс, Евросоюз, безвизовый режим
 
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