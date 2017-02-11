Как в Украине вырастут цены на продукты, товары и услуги - прогноз эксперта

11.02.2017 13:11

На инфляцию в Украине в феврале продолжит влиять повышение тарифов и акцизов, рост стоимости логистики, а также пересмотр цен на продукты питания из-за девальвационных рисков. Такое мнение выразил старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин, пишет "Сегодня".

Основной рост цен, по мнению эксперта, будет формироваться по продуктовой корзине, однако, без единой тенденции по различным группам товаров.

Цены на мясо и птицу могут сохраниться на фоне ограничений на экспорт. В то же время, по ряду продуктов возможен рост излишков, которые будут сдерживать внутренние цены.

Сохраняется также вероятность роста цен на хлеб, молочные продукты и безалкогольные напитки в связи с опережением темпов роста цен производителей над темпами роста потребительских цен.

"Инфляция в феврале может стабилизироваться на уровне 1,1%. Основное влияние будут оказывать девальвационные настроения, которые после турбулентности на валютном рынке в январе, привели к пересмотру отпускных цен. При этом, импортеры не спешат их пересматривать в сторону понижения после стабилизации рынка. Реализовав товары ранней закупки, они, скорее всего, будут переводить ценники с ориентиром на курс 28,5 – 30 грн. за доллар, чтобы компенсировать будущие валютные риски", – отмечает Шевчишин.

Кроме того, сохранит влияние на инфляцию рост цен на топливо, который еще не полностью отразился на стоимости реализации товаров и услуг, а также повышение с начала года акцизов на табачную продукцию и алкоголь, тарифов на электроэнергию.

По словам эксперта, попытки повысить отпускные цены ФЛП вследствие растущих затрат предпринимателей из-за увеличения уровня минимальных зарплат будут сдержанными, поскольку крупные розничные и оптовые сети будут предлагать конкурентные цены.

Напомним, инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,1% на фоне девальвационных тенденций и сезонного роста стоимости некоторых продуктов, повышения акцизов и сборов с начала года на отдельные виды товаров. Годовые темпы инфляции достигли максимальных с марта 2016 года отметок – 12,6%.

Потребительская инфляция резко замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Как известно, к концу 2017 года НБУ ожижает 9,1% инфляции.