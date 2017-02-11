Погода на завтра: В Украине без осадков, температура до -5

11.02.2017 22:12

В воскресенье, 12 февраля, в Украине прогнозируют облачную погоду, без осадков, температура днем не опустится ниже 5 градусов мороза. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях будет от +6 до -5 градусов. На севере страны ожидается от -3 до -5, на востоке от -3 до -5. В южной части Украины от -1 до -5 градусов.

В Киеве осадки не предвидятся, температура воздуха днем составит от -3 до -5 градусов.