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Погода в Украине 11 февраля: мороз, осадков не ожидается
11.02.2017 08:51
Температура воздуха днем в стране -4...-6 градусов; ночные показатели будут -9...-11 . Ветер западного направления 5-10 м/с.
В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -3...-5, ночью -9...-11.
На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -2...-4, ночью -7...-9.
В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -3...-5, ночью -8...-10.
В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -8...-10.
В западной части ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в регионе ожидается -5...-7, ночью -11...-13.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
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