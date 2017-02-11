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Погода в Украине 11 февраля: мороз, осадков не ожидается

11.02.2017 08:51
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Погода в Украине 11 февраля: мороз, осадков не ожидается

Температура воздуха днем в стране -4...-6 градусов; ночные показатели будут -9...-11 . Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -3...-5, ночью  -9...-11.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -2...-4, ночью  -7...-9.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -3...-5, ночью -8...-10.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -8...-10.

В западной части ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в регионе ожидается -5...-7, ночью -11...-13.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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