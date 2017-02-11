- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- Помер легендарний український генерал14:46
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
- Как в Украине вырастут цены на продукты, товары и услуги - прогноз эксперта13:11
- "Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины11:39
- Украинского писателя Сергея Жадана милиция задержала в Беларуси, готовится депортация11:29
- Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)10:58
- Посол Украины и сенатор США обсудили вопросы помощи нашей стране против агрессии Кремля10:47
- В Украине может быть введен дополнительный пенсионный налог10:21
- "Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины09:38
Помер легендарний український генерал
Сьогодні в своєму робочому кабінеті помер легендарний генерал Геннадій Воробйов, який відмовився виводити армію проти Майдану та тривалий час служив у зоні АТО.
Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков, пише radio24.ua.
"Він пробув в АТО значно більше, ніж багато інших. Сьогодні він провів нараду. Повернувся до кабінету. У свій робочий кабінет – ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний "Вільний", – написав Бірюков.
Додамо, що Воробйов під час перебування на посаді першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ особисто керував проведенням антитерористичної операції. За часів Віктора Януковича відмовився виконувати наказ про застосування сили проти активістів Майдану.
Фото: https://radio24.ua
Теги: Украина, Донбасс, работа, смерть, генерал
- На вопросы отвечает юрист. Часть 21
- Газонам стадионов Украины поставили оценки. "Донбасс Арена" и "Олимпийский" - в отличниках
- "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним игроком
- Трансферный рынок. Лето вышло "динамичным"
- Лоран Блан определился с составом на матч с Украиной
- В Донецке Франция спаслась за 10 секунд до конца матча
- Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ15:12
- Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский15:08
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- В Мариуполе прошла акция в поддержку главы Нацполиции Донецкой области генерала Аброськина14:53
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
- Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях14:19
- Люди спиваются от безысходности - журналист о горловских "чиновниках"14:08
- За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет - министерство обороны13:48
- "Шахтер" обыграл португальскую "Риу Аве"13:40
- В Донецке возобновляется движение автобуса № 3013:35
- Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ15:12
- Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский15:08
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- В Мариуполе прошла акция в поддержку главы Нацполиции Донецкой области генерала Аброськина14:53
- Помер легендарний український генерал14:46
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
- Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях14:19
- Люди спиваются от безысходности - журналист о горловских "чиновниках"14:08
- За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет - министерство обороны13:48
- "Шахтер" обыграл португальскую "Риу Аве"13:40
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист