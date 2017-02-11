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Помер легендарний український генерал

11.02.2017 14:46
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Помер легендарний український генерал

Сьогодні в своєму робочому кабінеті помер легендарний генерал Геннадій Воробйов, який відмовився виводити армію проти Майдану та тривалий час служив у зоні АТО.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков, пише radio24.ua.

"Він пробув в АТО значно більше, ніж багато інших. Сьогодні він провів нараду. Повернувся до кабінету. У свій робочий кабінет – ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний "Вільний", – написав Бірюков.

Додамо, що Воробйов під час перебування на посаді першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ особисто керував проведенням антитерористичної операції. За часів Віктора Януковича відмовився виконувати наказ про застосування сили проти активістів Майдану.


Фото: https://radio24.ua

Теги: Украина, Донбасс, работа, смерть, генерал
 
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