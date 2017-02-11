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Посол Украины и сенатор США обсудили вопросы помощи нашей стране против агрессии Кремля

11.02.2017 10:47
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Посол Украины и сенатор США обсудили вопросы помощи нашей стране против агрессии Кремля

Посол Украины в США Валерий Чалый встретился с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах, пишет news.liga.net.

Чалый и Портман обговорили эскалацию в Донбассе. В связи с этим украинский посол подчеркнул важность лидерства США для дальнейшей солидарности для давления на Кремль. 

Также на встрече обсудили сотрудничество с Конгрессом и сохранения помощи США для противостояния российской гибридной войне.  

Чалый поблагодарил Портмана за ряд законодательных инициатив, в которых подчеркивается необходимость сохранения санкций и увеличения помощи Украине в сфере обороны, в том числе и предоставления летального вооружения. 


Фото: news.liga.net

Теги: Украина, США, Донбасс, посол, Валерий Болотов
 
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