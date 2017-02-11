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Росія агітує росіян переселятись до Криму

11.02.2017 18:27
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Росія агітує росіян переселятись до Криму

Російське федеральне агентство "Россотрудничество" через свої представництва на території Казахстану агітує росіян переселятися до Криму. Про це повідомляють джерела, пише Тиждень.ua.

За наявною інформацією, агітація відбувається у Криму нібито у рамках "Державної програми сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном". Зокрема, поширюються відомості щодо виділення місцевою владою місць для компактного проживання переселенців, надання значної фінансової допомоги та пільг при облаштуванні.

За даними джерела, перевага надається громадянам, які не мають тісних та родинних зв'язків в Україні, у першу чергу етнічним німцям та австрійцям.

Нагадаємо, станом 30 січня 2017 року в Україні на облік було взято 1 641 895 переселенців із окупованих Криму та Донбасу.


Фото: nnm.me

Теги: Россия, Донбасс, Крым, Казахстан, россияне, переселенец
 
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