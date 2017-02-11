- Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов17:24
- Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)16:52
- В Украине могут ввести пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг16:43
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- Помер легендарний український генерал14:46
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
- Как в Украине вырастут цены на продукты, товары и услуги - прогноз эксперта13:11
- "Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины11:39
- Украинского писателя Сергея Жадана милиция задержала в Беларуси, готовится депортация11:29
- Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)10:58
Росія агітує росіян переселятись до Криму
Російське федеральне агентство "Россотрудничество" через свої представництва на території Казахстану агітує росіян переселятися до Криму. Про це повідомляють джерела, пише Тиждень.ua.
За наявною інформацією, агітація відбувається у Криму нібито у рамках "Державної програми сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном". Зокрема, поширюються відомості щодо виділення місцевою владою місць для компактного проживання переселенців, надання значної фінансової допомоги та пільг при облаштуванні.
За даними джерела, перевага надається громадянам, які не мають тісних та родинних зв'язків в Україні, у першу чергу етнічним німцям та австрійцям.
Нагадаємо, станом 30 січня 2017 року в Україні на облік було взято 1 641 895 переселенців із окупованих Криму та Донбасу.
Фото: nnm.me
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Казахстан, россияне, переселенец
- Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам
- Эмоциональное послание россиянам от Айдера Муждабаева
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Российский журналист: "Контуженный параноик не смог бы представить того, что наворотила Россия"
- Конфликт с паспортами в Крыму отразили в комиксе
- "Рупор Кремля" спалился по-крупному (ВИДЕО)
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ18:15
- Хуг озвучил число жертв среди мирного населения на Донбассе за последние дни17:58
- РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии 17:47
- Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика17:39
- Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области17:02
- Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)16:52
- Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные16:29
- "Минску -2" исполняется два года -сценарии для Донбасса и Украины16:22
- В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)16:02
- Бюджетников "ДНР" под страхом увольнения заставляют подписывать обращение против ВСУ15:52
- Росія агітує росіян переселятись до Криму18:27
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ18:15
- Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера18:00
- Хуг озвучил число жертв среди мирного населения на Донбассе за последние дни17:58
- РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии 17:47
- Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика17:39
- Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов17:24
- Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области17:02
- Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)16:52
- В Украине могут ввести пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг16:43
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много