Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С сайта Верховной Рады убрали проект постановления об отставке Гройсмана

11.02.2017 07:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С сайта Верховной Рады убрали проект постановления об отставке Гройсмана

С сайта Верховной Рады убрали зарегистрированный 10 февраля проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии «Батькивщины», пишут украинские СМИ.

В политсиле заявили, что проект постановления №6076 «Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» по неизвестным причинам убрали с сайта.

Ранее сообщалось, что законопроект передан на рассмотрение руководства, но отсутствовал текст проекта и любые сопроводительные документы.

Позже информация о зарегистрированном документе вообще исчезла с сайта Верховной Рады, а регистрационный номер №6076 присвоили другому законопроекту.

Во фракции «Батькивщина» отметили, что требуют разъяснений от аппарата Верховной Рады и возврата проекта постановления на сайт.


Фото: https://www.obozrevatel.com

Теги: Донбасс, сайт, проект, Верховная Рада, поставки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх