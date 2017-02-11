С сайта Верховной Рады убрали проект постановления об отставке Гройсмана

11.02.2017 07:21

С сайта Верховной Рады убрали зарегистрированный 10 февраля проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии «Батькивщины», пишут украинские СМИ.



В политсиле заявили, что проект постановления №6076 «Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» по неизвестным причинам убрали с сайта.



Ранее сообщалось, что законопроект передан на рассмотрение руководства, но отсутствовал текст проекта и любые сопроводительные документы.



Позже информация о зарегистрированном документе вообще исчезла с сайта Верховной Рады, а регистрационный номер №6076 присвоили другому законопроекту.



Во фракции «Батькивщина» отметили, что требуют разъяснений от аппарата Верховной Рады и возврата проекта постановления на сайт.