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С сайта Верховной Рады убрали проект постановления об отставке Гройсмана
С сайта Верховной Рады убрали зарегистрированный 10 февраля проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии «Батькивщины», пишут украинские СМИ.
В политсиле заявили, что проект постановления №6076 «Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» по неизвестным причинам убрали с сайта.
Ранее сообщалось, что законопроект передан на рассмотрение руководства, но отсутствовал текст проекта и любые сопроводительные документы.
Позже информация о зарегистрированном документе вообще исчезла с сайта Верховной Рады, а регистрационный номер №6076 присвоили другому законопроекту.
Во фракции «Батькивщина» отметили, что требуют разъяснений от аппарата Верховной Рады и возврата проекта постановления на сайт.
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, сайт, проект, Верховная Рада, поставки
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