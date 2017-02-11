Украинского писателя Сергея Жадана милиция задержала в Беларуси, готовится депортация

11.02.2017 11:29

Украинского поэта и прозаика Сергея Жадана правоохранительные органы задержали в Беларуси. Ночевал в камере. Будут депортировать Всё из-за того, что он в российских списках, а Россия, Казахстан и Беларусь находятся в одной визовой зоне. В Россию ему запретили въезд. Автоматически запрет распространился и на Беларусь.



