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Украинского писателя Сергея Жадана милиция задержала в Беларуси, готовится депортация

11.02.2017 11:29
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Украинского писателя Сергея Жадана милиция задержала в Беларуси, готовится депортация

Украинского поэта и прозаика Сергея Жадана правоохранительные органы задержали в Беларуси.  Ночевал в камере. Будут депортировать Всё из-за того, что он в российских списках, а Россия, Казахстан и Беларусь находятся в одной визовой зоне. В Россию ему запретили въезд. Автоматически запрет распространился и на Беларусь.



Фото: www.peoples.ru

Теги: Донбасс, Беларусь, депортация, Сергей Жадан, задержание
 
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