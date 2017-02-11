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"Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины

11.02.2017 11:39
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"Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил Украины. Об этом он написал на странице Facebook.

"Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!" - написал Порошенко.

 "Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления" Адрос ", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", - отметил Порошенко.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, ракеты, порка, Порошенко
 
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