В Харьковской области на границе с РФ пограничники обнаружили 6 кг наркотиков в бензобаке автомобиля

В пятницу, 10 февраля, пограничники Харьковского отряда, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, обнаружили "значительную партию наркотического вещества", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В пункте пропуска "Гоптовка", в ходе контроля, на автомобиль "Волга", которым в Россию следовал 35-летний житель Днепропетровщины, сработал служебный пес Трискан", - говорится в сообщении.

В результате детального осмотра транспортного средства совместной группой пограничников, сотрудников СБУ и фискальной службы в топливном баке были обнаружены 13 пластиковых бутылок с наркотическим веществом, общим весом свыше 6 кг.

По предварительной версии, обнаруженное вещество – марихуана, пишет "Интерфакс".