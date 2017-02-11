В Киеве начали громить офисы Ахметова

11.02.2017 18:42

Столичная монополия Рината Ахметова “Киевэнерго” опубликовала в Facebook официальное заявление, передает ukrrudprom.com.

“Цього вівторка близько 10-ї години ранку на один з центрів обслуговування КИЇВЕНЕРГО було здійснено хуліганський напад. Кілька десятків агресивних парубків в балаклавах із димовими шашками увірвалися до приміщення центру обслуговування на вул.Тимошенко в Києві.

Майже годину вони тероризували співробітників компанії, лунали образи та погрози фізичною розправою. Після себе нападники залишили зіпсований політичними гаслами фасад приміщення центру обслуговування та ультиматум з вимогою знизити тарифи на опалення в Києві й перерахувати його вартість за поточний опалювальний сезон.

КИЇВЕНЕРГО розцінює факт нападу на центр обслуговування клієнтів як вандалізм та політичну провокацію, неприпустиму у цивілізованому суспільстві.

Ми закликаємо усі політичні партії утримуватися від маніпуляцій та неконтрольованого прояву політичних амбіцій. Такі радикальні спроби вирішення болючих для суспільства проблем — пряма загроза безпеці, життю та здоров’ю людей. Як клієнтів компанії, так і її персоналу. Саме тому ми звертаємо увагу правоохоронців на необхідність більш дієвого забезпечення правопорядку і захисту громадян у таких випадках, а також вимагаємо розслідування інциденту, що стався у вівторок.

Звертаємось до усіх причетних до організації нападу та широкої громадськості: КИЇВЕНЕРГО відкрите до конструктивного діалогу. Відповіді на усі питання можна отримати цивілізованим шляхом. І компанія, і міська влада ретельно опрацьовують усі скарги киян. Спеціально створені комісії при владі та в нашій компанії в робочому порядку інспектують кожний будинок, від мешканців якого надійшла скарга на великі рахунки чи неякісне опалення.

Якщо факти некоректних нарахувань чи проблем у будинковій системі теплопостачання підтверджуються, теплопостачальник перераховує вартість опалення. Про найбільш резонансні випадки ми активно інформуємо громадськість та ЗМІ.

Кожна ідентифікована проблема системно відпрацьовується і вирішується. За результатами цієї роботи кияни отримують перерахунок...”





