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В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО

11.02.2017 08:37
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В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО

Россия не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения близ Крыма, но приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на российскую территорию.

Об этом сообщило агентство "РИА Новости", со ссылкой на главу оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова.

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", - заявил сенатор.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил ранее представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

Озеров также заявил, что, по его мнению, "Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными последствиями".


Фото: 3wwar.ru

Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, опасность, учения
 
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