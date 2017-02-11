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В Украине могут ввести пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг

11.02.2017 16:43
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В Украине могут ввести пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки,  пишет ZN.UA.

Уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла. "В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше — 102,6 млн грн. На фоне более чем 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - говорится в статье. 

Издание отмечает, что власти придумывают разнообразные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ: от мирной, но неэффективной реструктуризации, до пугающего, но юридически сложного ареста имущества должников. Одним из предложенных механизмов в данной области стало введение пени для неплательщиков. "Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в пару месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), с другой — если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет", - пишет газета. 

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий. 


Фото: ukrjurist.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, плата, коммунальные услуги, пеня
 
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