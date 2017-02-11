В Украине может быть введен дополнительный пенсионный налог

11.02.2017 10:21

По требованию МВФ в Украине может появиться дополнительный налог на взносы социального страхования.

В проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено введение в Украине дополнительного пенсионного налога в рамках пенсионной реформы, передают "Украинские новости"

В документе говорится, что дополнительный налог на взносы социального страхования будет введен к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах.

Налог будет использоваться в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.

В качестве одной из основных характеристик пенсионной реформы в меморандуме отмечена необходимость предусмотреть новый выбор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста, чем на данное время.

Эти варианты будут предоставлять большую степень выбора в зависимости от трудового стажа, при этом пенсионные выплаты должны стимулировать более долгую занятость и более поздний выход на пенсию.