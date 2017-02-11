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В Украине может быть введен дополнительный пенсионный налог

11.02.2017 10:21
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В Украине может быть введен дополнительный пенсионный налог

По требованию МВФ в Украине может появиться дополнительный налог на взносы социального страхования.

 В проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено введение в Украине дополнительного пенсионного налога в рамках пенсионной реформы, передают "Украинские новости".
 
В документе говорится, что дополнительный налог на взносы социального страхования будет введен к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах.
 
Налог будет использоваться в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.
 
В качестве одной из основных характеристик пенсионной реформы в меморандуме отмечена необходимость предусмотреть новый выбор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста, чем на данное время.
 
Эти варианты будут предоставлять большую степень выбора в зависимости от трудового стажа, при этом пенсионные выплаты должны стимулировать более долгую занятость и более поздний выход на пенсию.
В целом пенсионная реформа должна привести к экономии не менее 3% ВВП по сравнению с 2016 годом за счет продления эффективных лет трудового стажа населения.
 
Согласно проекту меморандума парламент должен принять пенсионную реформу до конца апреля, а вступить в силу она должна с 2018 года.

Фото: https://www.rbc.ua

Теги: Украина, Донбасс, МВФ, требование, пенсионный сбор
 
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