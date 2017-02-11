Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов

11.02.2017 17:24

Во Львовской области аферисты наладили работу мини-завода по изготовлению контрафактных духов известных мировых брендов. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции региона, передает 368.media.

Мини-завод находился в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района. На промышленном оборудовании злоумышленники мешали эссенцию, после чего разливали ее в специальные емкости, которые имели такой же вид как и настоящие флаконы от производителя. Флаконы упаковывали в бумажные коробки с логотипами известных мировых торговых брендов с нанесенным поддельным заводским маркировкой.

Злоумышленники из магазина торговали своей продукцией, выдавая ее за духи и дезодоранты известных марок. Понятно, что цена реализации была в разы меньше стоимости оригинального продукта.

Правоохранители установили организаторов «бизнеса», а также на месте производства разоблачили более двадцати человек, причастных к изготовлению и реализации фальсификата. Кроме того, во время санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли около двух тысяч готовых к продаже флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц подготовленной тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей».

Начато уголовное производство по ч.3 ст.229 УК «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара».