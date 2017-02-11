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Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов
Во Львовской области аферисты наладили работу мини-завода по изготовлению контрафактных духов известных мировых брендов. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции региона, передает 368.media.
Мини-завод находился в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района. На промышленном оборудовании злоумышленники мешали эссенцию, после чего разливали ее в специальные емкости, которые имели такой же вид как и настоящие флаконы от производителя. Флаконы упаковывали в бумажные коробки с логотипами известных мировых торговых брендов с нанесенным поддельным заводским маркировкой.
Злоумышленники из магазина торговали своей продукцией, выдавая ее за духи и дезодоранты известных марок. Понятно, что цена реализации была в разы меньше стоимости оригинального продукта.
Правоохранители установили организаторов «бизнеса», а также на месте производства разоблачили более двадцати человек, причастных к изготовлению и реализации фальсификата. Кроме того, во время санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли около двух тысяч готовых к продаже флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц подготовленной тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей».
Начато уголовное производство по ч.3 ст.229 УК «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара».
Фото: https://368.media/
Теги: Донбасс, Львовская область, завод, бренд, духи
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- Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов17:24
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