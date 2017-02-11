Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов

11.02.2017 17:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Львовской области выпускают поддельные духи мировых брендов

Во Львовской области аферисты наладили работу мини-завода по изготовлению контрафактных духов известных мировых брендов. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции региона, передает 368.media.

Мини-завод находился в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района. На промышленном оборудовании злоумышленники мешали эссенцию, после чего разливали ее в специальные емкости, которые имели такой же вид как и настоящие флаконы от производителя. Флаконы упаковывали в бумажные коробки с логотипами известных мировых торговых брендов с нанесенным поддельным заводским маркировкой.

Злоумышленники из магазина торговали своей продукцией, выдавая ее за духи и дезодоранты известных марок. Понятно, что цена реализации была в разы меньше стоимости оригинального продукта.

Правоохранители установили организаторов «бизнеса», а также на месте производства разоблачили более двадцати человек, причастных к изготовлению и реализации фальсификата. Кроме того, во время санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли около двух тысяч готовых к продаже флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц подготовленной тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей».

Начато уголовное производство по ч.3 ст.229 УК «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара».


Фото: https://368.media/

Теги: Донбасс, Львовская область, завод, бренд, духи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх