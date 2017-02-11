Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)

11.02.2017 10:58

Пользователей социальный сетей настолько поразил ляп российского пропагандиста про Зоряна Шкиряка, что они уже вторые сутки продолжают сыпать шутками и картинками видео по этому поводу.

Напомним, в эфире российского телеканала, называя якобы заказчиков убийства Гиви, пропагандист сказал, что это сделали "Зорян и Шкиряк".

Как сообщает "Апостроф", конфуз российских пропагандистов о заказчиках убийства Гиви нашел бурный отклик среди пользователей сети.

Блогеры вспомнили видеоролик о Шкиряке по мотивам известного мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь".

Не обошлось без создания фотожаб.

"ВНИМАНИЕ!!! Спецслужбы россии разыскивают 2-х украинских диверсантов Зоряна и Шкиряка ликвидировавших террориста "Киви"!

"Даже родная мать не может различить Зоряна и Шкиряка".

"Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере".

"Ну, ладно Зорян и Шкиряк. А вот Климпуш и Цинцадзе - это уже похоже на международный заговор против России!

Не знаю, как вам, а мне страшно. Тарас и Шевченко не дадут соврать".



