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Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)
Пользователей социальный сетей настолько поразил ляп российского пропагандиста про Зоряна Шкиряка, что они уже вторые сутки продолжают сыпать шутками и картинками видео по этому поводу.
Напомним, в эфире российского телеканала, называя якобы заказчиков убийства Гиви, пропагандист сказал, что это сделали "Зорян и Шкиряк".
Как сообщает "Апостроф", конфуз российских пропагандистов о заказчиках убийства Гиви нашел бурный отклик среди пользователей сети.
Блогеры вспомнили видеоролик о Шкиряке по мотивам известного мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь".
Не обошлось без создания фотожаб.
"ВНИМАНИЕ!!! Спецслужбы россии разыскивают 2-х украинских диверсантов Зоряна и Шкиряка ликвидировавших террориста "Киви"!
"Даже родная мать не может различить Зоряна и Шкиряка".
"Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере".
"Ну, ладно Зорян и Шкиряк. А вот Климпуш и Цинцадзе - это уже похоже на международный заговор против России!
Не знаю, как вам, а мне страшно. Тарас и Шевченко не дадут соврать".
Фото: apostrophe.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, телевидение, видео, убийство, Зорян Шкиряк, соцсети
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