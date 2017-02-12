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Два грузовых поезда столкнулись в Киеве

12.02.2017 12:30
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Два грузовых поезда столкнулись в Киеве

В Соломенском районе Киева столкнулись два грузовых поезда.

Инцидент произошел на путях вблизи Поста-Волынского.

В поезд с вагонами-цистернами, стоящий в железнодорожном отстойнике, сзади въехал зерновой подвижной состав, который двигался со стороны Вишневого.

В результате аварии 6 зерновых вагонов и одна цистерна сошли с рельсов и получили повреждения.

Истчник 24tv.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, железная дорога, крушение
 
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