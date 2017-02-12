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Два грузовых поезда столкнулись в Киеве
12.02.2017 12:30
В Соломенском районе Киева столкнулись два грузовых поезда.
Инцидент произошел на путях вблизи Поста-Волынского.
В поезд с вагонами-цистернами, стоящий в железнодорожном отстойнике, сзади въехал зерновой подвижной состав, который двигался со стороны Вишневого.
В результате аварии 6 зерновых вагонов и одна цистерна сошли с рельсов и получили повреждения.
Истчник 24tv.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, железная дорога, крушение
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