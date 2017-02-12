Есть ли в Украине "гражданская война"? - Павел Шехтман

12.02.2017 08:00

Есть ли гражданская война на Востоке Украины или есть только агрессия России? В срачах между украинцами и россиянцами, как правило, одна сторона напрочь отрицает первый пункт, другая – второй, что делает эти срачи абсолютно бессмысленными. При том что, если в России отлично отдают себе отчет в роли своей страны в Украине, то украинцы, в свою очередь, сами же терминологически подчеркивают момент гражданской войны, именуя своих противников «сепаратистами».

Правильный ответ таков:

1. Момент гражданской войны есть, и очень сильный.

2. Он не имеет никакого значения на фоне определяющего фактора – российской агрессии.

Надо сказать, что в наше время момент гражданской войны историки находят даже в таких одиозных явлениях, как коллаборационизм времен Второй Мировой. Никто давно не отрицает, что, например, фашистская милиция Муссолини сражалась против партизан в 1943-45 гг. потому, что имела определенные идеалы и представления о том, как должна быть устроена Италия, а не потому, что немецкие оккупанты приказали. Да что Италия! Даже в Белоруссии можно найти элементы гражданской войны и далеко не только шкурную, а и политическую мотивацию, которая заставляла полицаев бороться с советскими партизанами. Кубанские и донские казаки прямо восприняли эту войну как продолжение Гражданской… Но изо всего этого, однако, никак не следует вывод, что патриотическим и антинацистским силам следовало имело смысл искать «компромисс» с коллаборационистами. Хотя бы просто потому, что коллаборационисты не были субъектны. Для того, чтобы стать какими-то независимыми субъектами, им следовало выйти из повиновения оккупантам, а рассорившись с оккупантами, они теряли всякую силу и следовательно исчезал смысл переговоров с ними – кроме переговоров о сдаче. Вот и все, что нужно знать о «гражданской войне на Востоке Украины». Особенности этой войны в том, что она возникла благодаря вмешательству России, продолжается благодаря вмешательству России и прекратится тогда, когда прекратится вмешательство России. Поэтому всякие рассуждения о «компромиссе» как выходе из «кровопролития» объективно бессмысленны. До тех пор, пока Россия стоит за спиной «сепаратистов», «компромисс» с Россией будет означать капитуляцию перед ней; когда Россия уйдет – в «компромиссе» исчезает всякая необходимость. Итак, резюмируем: «гражданская война» в качестве фактора наличествует, но поскольку это фактор глубоко второстепенный, то им можно совершенно спокойно пренебречь.

Источник dialog.ua