Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве

12.02.2017 15:35

Произошедший сегодня 12 февраля случай в Дарницком районе Киева потряс всю Украину. За жизнь трехлетнего ребенка, которого родная мать выбросила с окна 7 этажа, уже много часов подряд борются врачи. Мальчик в очень тяжелом состоянии, врачи благодарны каждому часу, который продлевает жизнь малыша, хоть и дают пока не совсем утешительные прогнозы насчет его выздоровления, сообщает "Диалог. UA". В соцсетях пишут, что на такой шаг молодая мать 1986 года рождения могла пойти после ссоры с мужем. Ребенка от мгновенной гибели спасло то, что мальчик упал на крышу подвального помещения.

К слову сказать, женщина скончалась на месте, а ее мать узнав, что дочь погибла, в тяжелом состоянии тоже доставлена в больницу. У женщины произошел сердечный приступ. Уточняется также, что на месте ЧП погиб один кот, второму удалось выжить. Оказалось, что сына женщина выбросила с окна 7 этажа, а не как говорилось раньше – 8.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Напомним, что трагедия произошла утром 12 февраля, сначала женщина выкинула с окна ребенка и котов, затем выпрыгнула сама.