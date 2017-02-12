- Профсоюз прогнозирует социальный взрыв и "непредсказуемые последствия" из-за продолжения блокады14:10
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Два грузовых поезда столкнулись в Киеве12:30
- Последствия для Украины могут быть серьезными, – эксперт о заявлениях Качиньского12:02
- В Киеве женщина выбросила ребенка из окна11:30
- В Киеве страшное ДТП09:00
- Запасов угля на Приднепровской ТЭС хватит максимум на 25 дней08:30
- Есть ли в Украине "гражданская война"? - Павел Шехтман08:00
- Россия должна забрать Черноморский флот из Крыма!07:30
- Погода на завтра: В Украине без осадков, температура до -522:12
Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
Произошедший сегодня 12 февраля случай в Дарницком районе Киева потряс всю Украину. За жизнь трехлетнего ребенка, которого родная мать выбросила с окна 7 этажа, уже много часов подряд борются врачи. Мальчик в очень тяжелом состоянии, врачи благодарны каждому часу, который продлевает жизнь малыша, хоть и дают пока не совсем утешительные прогнозы насчет его выздоровления, сообщает "Диалог. UA". В соцсетях пишут, что на такой шаг молодая мать 1986 года рождения могла пойти после ссоры с мужем. Ребенка от мгновенной гибели спасло то, что мальчик упал на крышу подвального помещения.
К слову сказать, женщина скончалась на месте, а ее мать узнав, что дочь погибла, в тяжелом состоянии тоже доставлена в больницу. У женщины произошел сердечный приступ. Уточняется также, что на месте ЧП погиб один кот, второму удалось выжить. Оказалось, что сына женщина выбросила с окна 7 этажа, а не как говорилось раньше – 8.
По факту трагедии открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Напомним, что трагедия произошла утром 12 февраля, сначала женщина выкинула с окна ребенка и котов, затем выпрыгнула сама.
Теги: Донбасс, Киев, женщина, окно
- В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком
- Ночью на железнодорожном вокзале в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшая
- Жуткое преступление в Киеве: сожитель зарезал женщину на глазах у детей
- Киевлянка-сепаратистка на Майдане пожелала смерти воинам, защищающим Украину (ВИДЕО)
- В Киеве умер ребенок, который был брошен матерью ради любовника
- В центре Киева из огнестрельного оружия ранены мужчина и женщина
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
- В Бугасе двое маленьких детй чуть не замерзли насмерть11:48
- В Луганской области был убит мужчина10:30
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов 09:50
- Чиновник "ЛНР" обвинил бойцов ВСУ в мародерстве21:59
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала21:47
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- Профсоюз прогнозирует социальный взрыв и "непредсказуемые последствия" из-за продолжения блокады14:10
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- На "Берлинале" прошел флешмоб в поддержку Олега Сенцова13:30
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
- Два грузовых поезда столкнулись в Киеве12:30
- МИД Беларуси назвал задержание Жадана недоразумением12:15
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса
- В "ДНР" что- то мощно взорвалось - взрывная волна прокатилась по многим городам "республики"
- Стрелков: Через некоторое время отпразднуете и мою кончину