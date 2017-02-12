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Последствия для Украины могут быть серьезными, – эксперт о заявлениях Качиньского

12.02.2017 12:02
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Последствия для Украины могут быть серьезными, – эксперт о заявлениях Качиньского

Высказывания главы правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского о том, что из-за Степана Бандеры Украина может не попасть в Европу, нужно воспринимать внимательнее и серьезнее, чем слова официальных и должностных лиц польского государства.
Такое мнение в комментарии высказал Владимир Воля, эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики, сообщает 24 канал.
Качиньский не занимает никакой государственной высокой должности в Польше, но является руководителем партии, которая сейчас у власти. Недавно был визит канцлера Германии Меркель в Варшаву, хотя официальные встречи проходили в один день, в другой день отдельная встреча Меркель с Качиньским, потому что он фактически является важной теневой фигурой в политической системе. Рассматривается возможность, что рано или поздно Качиньский может стать премьер-министром вместо Беаты Шидло,
— отметил Воля.
Хотя официальные заявления представителей польской власти являются довольно нейтральными, но слова Качиньского, считает эксперт, следует воспринимать как серьезное предупреждение. Последствия могут быть, однако, подчеркивает Воля, пока можно говорить о том, что кардинально политика Польши по отношению к Украине не изменится в нескольких направлениях: не будет ослаблена поддержка по линии НАТО, а также — на уровне двусторонних отношений и на уровне Евросоюза.
По его словам, нельзя исключать введение в Польше системы похожей той, которую анонсировала команда Трампа — проверка профилей в соцсетях для въезда в США. Вполне возможно, замечает Владимир Свобода, подобные правила могут быть введены в Польше. И те люди, которые симпатизируют УПА или положительно отзываются о Бандере, могут попадать под ограничения на въезд в Польшу. Однако, уточняет эксперт, пока — это один из возможных теоретических вариантов, который остается на уровне острой дискуссии.



Теги: Украина, Донбасс, Польша, последствия
 
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