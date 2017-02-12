Продукты из Китая, которые могут убить

12.02.2017 13:07

В Китае научились подделывать не только вещи, но и многие продукты питания. Ни для кого не секрет, что множество продуктов на полках наших супермаркетов импортированы из Китая. Узнайте, какие продукты со штрих-кодом 690-693 покупать нельзя ни в коем случае!

1. Рыба Тиляпия

Тиляпия обычно выращивается на рыбных фермах Китая. Эта рыба одна из самых худших, токсичных и вредных рыб, которые только могут попасть на ваш стол. Тиляпия питается всем, чем попало, вырастая в маленьких бассейнах с постоянным недостатком места и количества воды.

Покупка тиляпии — один из худших выборов, что вы можете сделать. Широко известно, что рыбные фермеры Китая ни за что не разрешат своим детям кушать ту рыбу, что они сами вырастили. 80% тиляпии в СНГ (а также в США) завозится из Китая.

2. Треска

Еще один вид рыбы, который выращивается на фермах В Китае. Эта треска также не относится к здоровой пище, так как она живет в своих собственных отходах. На данный момент около 50% трески на прилавках в наших странах — из Китая.

3. Яблочный сок из Китая

Верите или нет, но примерно 50% яблочного сока, продающего в наших странах — импортируется из Китая. Сейчас эта страна — самый крупный загрязнитель планеты пестицидами, и Китай до сих пор не указывает их наличие на упаковке.

Рекомендуем вообще избегать яблочного сока в пакетах для вашего здоровья и ваши детей. Фруктовые соки вообще лучше делать только дома и смешивать их с овощными для регулировки сахара в крови.

4. Консервированные грибы

Недавно санэпидемстанции США, обнаружили партии испорченных консервированных грибов, завезенных из Китая. Некоторые китайские фабрики консервов зашли так далеко, что безосновательно добавляют на все банки подряд с подобными грибами наклейки «органический», ради увеличения прибыли. Если вы поищите немного в Гугле, то поймете, что много информации о таинственных грибах из Китая, откровенная ложь. И такие грибы занимают 34% всех полок всех магазинов страны. Лучше покупать грибы местные, вы их знаете лучше, и они точно органические.

5. Китайский чеснок

Чтобы чеснок хранился дольше, его опрыскивают химикатами больше нормы, и это приводит к плохому послевкусию, в том числе. 31% продаваемого чеснока в супермаркетах — китайский.

6. Куры

Китай является мировым лидером по гриппу среди птиц и гарантий, что курица на вашем столе не заражена им — нет. А еще добавьте сюда гормоны роста.

7. Рис из пластика

Поддельный рис производят из картофеля и синтетических материалов, использующихся для производства резины. Если сваренный рис остается твердым, и при этом требует намного более длительной варки, скорее всего там пластик, а это прямая дорога к раковым заболеваниям.

8. Черный перец горошком

Производители черного перца горошком в Китае добавляют ил, при определенной концентрации вы даже не почувствуете подмену. Отсутствие регуляторных органов питания в Китае может резко ударить по вашему здоровью.

9. Соль

Промышленная соль отличается от съедобной. Но именно китайская промышленная соль импортируется к нам уже не первый год. Со временем она вызывает физические и интеллектуальные отклонения, нарушение репродуктивной функции

10. Зеленый горошек

Этот продукт начал массово производится в Китае в 2005 году. Поддельный зеленый горошек создается из сои, зеленой краски и метабисульфита натрия (химический консервант). Эта краска запрещена для производства продуктов питания, потому что приводит к появлению рака и сильному нарушению обмена веществ. Этот горошек не размягчается при варке, а вода приобретает неестественный зеленый цвет. Избегайте зеленый горошек из Китая

Помните, Китай лидер по количеству городов с постоянным смогом, загрязненным рекам и окружающей среде в целом. Покупайте еду лучше у местных фермеров, это самый надежный вариант.

P.S. Но и среди местных фермеров проводите отбор. Далеко не каждый фермер является добросовестным производителем.

Источник interesbook.com