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Продукты из Китая, которые могут убить
В Китае научились подделывать не только вещи, но и многие продукты питания. Ни для кого не секрет, что множество продуктов на полках наших супермаркетов импортированы из Китая. Узнайте, какие продукты со штрих-кодом 690-693 покупать нельзя ни в коем случае!
1. Рыба Тиляпия
Тиляпия обычно выращивается на рыбных фермах Китая. Эта рыба одна из самых худших, токсичных и вредных рыб, которые только могут попасть на ваш стол. Тиляпия питается всем, чем попало, вырастая в маленьких бассейнах с постоянным недостатком места и количества воды.
Покупка тиляпии — один из худших выборов, что вы можете сделать. Широко известно, что рыбные фермеры Китая ни за что не разрешат своим детям кушать ту рыбу, что они сами вырастили. 80% тиляпии в СНГ (а также в США) завозится из Китая.
2. Треска
Еще один вид рыбы, который выращивается на фермах В Китае. Эта треска также не относится к здоровой пище, так как она живет в своих собственных отходах. На данный момент около 50% трески на прилавках в наших странах — из Китая.
3. Яблочный сок из Китая
Верите или нет, но примерно 50% яблочного сока, продающего в наших странах — импортируется из Китая. Сейчас эта страна — самый крупный загрязнитель планеты пестицидами, и Китай до сих пор не указывает их наличие на упаковке.
Рекомендуем вообще избегать яблочного сока в пакетах для вашего здоровья и ваши детей. Фруктовые соки вообще лучше делать только дома и смешивать их с овощными для регулировки сахара в крови.
4. Консервированные грибы
Недавно санэпидемстанции США, обнаружили партии испорченных консервированных грибов, завезенных из Китая. Некоторые китайские фабрики консервов зашли так далеко, что безосновательно добавляют на все банки подряд с подобными грибами наклейки «органический», ради увеличения прибыли. Если вы поищите немного в Гугле, то поймете, что много информации о таинственных грибах из Китая, откровенная ложь. И такие грибы занимают 34% всех полок всех магазинов страны. Лучше покупать грибы местные, вы их знаете лучше, и они точно органические.
5. Китайский чеснок
Чтобы чеснок хранился дольше, его опрыскивают химикатами больше нормы, и это приводит к плохому послевкусию, в том числе. 31% продаваемого чеснока в супермаркетах — китайский.
6. Куры
Китай является мировым лидером по гриппу среди птиц и гарантий, что курица на вашем столе не заражена им — нет. А еще добавьте сюда гормоны роста.
7. Рис из пластика
Поддельный рис производят из картофеля и синтетических материалов, использующихся для производства резины. Если сваренный рис остается твердым, и при этом требует намного более длительной варки, скорее всего там пластик, а это прямая дорога к раковым заболеваниям.
8. Черный перец горошком
Производители черного перца горошком в Китае добавляют ил, при определенной концентрации вы даже не почувствуете подмену. Отсутствие регуляторных органов питания в Китае может резко ударить по вашему здоровью.
9. Соль
Промышленная соль отличается от съедобной. Но именно китайская промышленная соль импортируется к нам уже не первый год. Со временем она вызывает физические и интеллектуальные отклонения, нарушение репродуктивной функции
10. Зеленый горошек
Этот продукт начал массово производится в Китае в 2005 году. Поддельный зеленый горошек создается из сои, зеленой краски и метабисульфита натрия (химический консервант). Эта краска запрещена для производства продуктов питания, потому что приводит к появлению рака и сильному нарушению обмена веществ. Этот горошек не размягчается при варке, а вода приобретает неестественный зеленый цвет. Избегайте зеленый горошек из Китая
Помните, Китай лидер по количеству городов с постоянным смогом, загрязненным рекам и окружающей среде в целом. Покупайте еду лучше у местных фермеров, это самый надежный вариант.
P.S. Но и среди местных фермеров проводите отбор. Далеко не каждый фермер является добросовестным производителем.
Источник interesbook.com
Теги: Донбасс, Китай, продукты
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