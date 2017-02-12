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Профсоюз прогнозирует социальный взрыв и "непредсказуемые последствия" из-за продолжения блокады
Профсоюз Днепровского меткомбмната и руководители комбинатов ИСД обратились к руководству страны с требованием разблокирорвать железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Тексты писем цитируют "Українські Новини".
"Если наше предприятие и поставщики сырья остановятся в связи с блокадой железнодорожных путей с неподконтрольной территорией, это может привести к социальному взрыву в городе и непредсказуемым последствиям для всей страны в целом", - говорится в письме профсоюза к руководителям государства.
Профсоюзная организация Днепровского металлургического комбината призвала принять немедленные меры для разблокирования железнодорожных путей.
В свою очередь в обращении на имя Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, руководители Днепровского и Алчевского металлургических комбинатов Вячеслав Мосьпан и Тарас Шевченко заявляют, что блокирование железнодорожных путей серьезно ударит по стабильности работы этих предприятий, которые являются градообразующими, на них трудятся более 25 тысяч человек (около 100 тысяч человек с членами семей).
Авторы обращения напомнили, что только за 2016 год предприятиями группы ИСД в Украине уплачено более 1,1 млрд грн налогов (не считая НДС). При этом, комбинаты ИСД являются экспортно-ориентированными, их валютная выручка в 2016 году составила более 1 млрд дол. США.
"Блокада, в свою очередь, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну от реализации металлопроката", - говорится в письме.
"Комбинаты имеют договорные отношения с предприятиями Европейского Союза из Венгрии и Польши, объем ежемесячных поставок в ЕС составляет 100 тыс. тонн товарного проката. По мнению авторов обращения, блокада вызовет проблемы в работе партнеров и, соответственно, - приведет к ухудшению имиджа Украины", - цитирует агентство.
Источник ostro.org
Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровск, металлургия, блокада
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