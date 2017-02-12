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Россия должна забрать Черноморский флот из Крыма!

12.02.2017 07:30
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Россия должна забрать Черноморский флот из Крыма!

Народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский заявил, что военная база Черноморского флота Российской Федерации находится в украинском Крыму незаконно, так как "Харьковский соглашения", подписанные Януковичем, были денонсированы. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Пашинский отметил, что по причине односторонней денонсации Российской Федерацией "Харьковских соглашений", можно сделать вывод, что российская военная база в оккупированном Крыму находится незаконно. К слову, Совет Федерации РФ еще в 2014 году после аннексии Автономной Республики Крым, принял решение о разрыве "Харьковских соглашений", которые были подписаны в 2010 году Медведевым и Януковичем и предполагали продление пребывания Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет. Украина в обмен получила скидку на газ.

Источник dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, Харьков, Крым, Черноморский флот, Янукович
 
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