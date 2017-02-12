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Суд оштрафовал мэра Киева по делу о застройке на Осокорках
По мнению активистов, градоначальник уклоняется от дачи показаний по данному делу, поскольку ему придется признать свое бездействие, в результате которого были травмированы десятки киевлян на Осокорках. Киевский городской голова Виталий Кличко был оштрафован судом на 640 грн из-за очередного отказа явиться на заседание по делу о нашумевшей застройке на Осокорках, передает "Диалог UA".
Как сообщается, 9 февраля мэру Кличко была вручена повестка, однако на заседание 10 числа он не явился. Это уже не первая его неявка на суд. До этого он не приходил уже четыре раза. "Из-за очевидного неуважения к суду главы президентской партии, судья Дарницкого районного суда Любовь Сизова оштрафовала Кличко на 640 гривен и снова выписала ему повестку. Причиной ухода мэра от суда является то, что он не желает давать показания по данному делу, поскольку ему придется признать свое бездействие, в результате которого были травмированы десятки киевлян на Осокорках", считает активист Владимир Тищенко. Активист сказал, что если Кличко и в пятый раз проигнорирует повестку в суд, судья удовлетворит ходатайство о его принудительном приведении в зал заседаний. Напомним, в 2014 году у станции киевского метро "Осокорки" собирались построить двухэтажный торговый центр, из-за чего в столице начались протесты. По данным масс-медиа, за строительством данного объекта стояла компания, учредителем которой был однопартиец Кличко по "УДАРу" Сергей Котвицкий. В мае 2015 года активисты сорвали заседание Киеврады, протестуя против застройки.
После протестов и столкновений Виталий Кличко зарегистрировал проект о расторжении договора с застройщиком на Осокорках.
Теги: Донбасс, Киев, суд, мэр, Кличко, штраф
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