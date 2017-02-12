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Украина получила страшное предупреждение из России
Россия может применить авиацию против Украины, чтобы заставить украинские Вооруженные силы отступить от оккупированной Горловки в Донецкой области. Такое мнение озвучил российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр в блоге на “Обозревателе”.
“По некоторым сведением Горловка если не совсем окружена, то находится в клещах. И если ВСУ не отступят, там может быть серьезное обострение и прямое вмешательство России. Имею в виду воздушную кампанию. В России в полную боеготовность приведены все ВКС (воздушно-космические силы. – “ГОРДОН”) и силы ПВО, что вообще-то необычно для этого времени года проводить такие маневры. Поэтому есть определенная вероятность, что российские ВВС вмешаются в ход боевых действий и начнут воздушную кампанию против украинских Вооруженных сил, чтобы заставить их отступить”, – отметил он.
По словам Фельгенгауэра, это радикальное решение, поэтому Россия постарается угрожать Украине, добиваясь поддержки Запада в вопросе давления на Киев, чтобы ВСУ отступили от Горловки.
“В какой-то мере возле Горловки уже простреливается единственная дорога. Сейчас это не так безумно страшно, потому что холодно и все замерзло. Можно ездить по грунтовым дорогам и даже через поля. Но, в принципе, это серьезная ситуация. Поэтому и ответ из Москвы тоже может быть очень серьезным. Но это не будет полномасштабное вторжение России. Пока что в полную боевую готовность приведены ВКС”, – добавил он.
Источник Zvistka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, авиация
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