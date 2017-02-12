В Киеве женщина выбросила ребенка из окна

12.02.2017 11:30

В Дарницком районе Киева на улице Срибнокильской женщина из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.

Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрала скорая в реанимацию.

Сообщается, что ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Соответственно, полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет.

О мотивах женщины пока неизвестно. Сообщается, что погибшей было примерно 27 лет.

Источник segodnya.ua