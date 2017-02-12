Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным

12.02.2017 21:14

«Ситуация в больницах на грани катастрофы. Сами врачи говорят, что ничего общего с реформами геноцид не имеет» — говорит оперирующий врач гинеколог из Луцкой городской больницы №2 в комментарии для Elise Journal.

По ее словам, на больного выделяют по 25 гривен в месяц, а все необходимые лекарства должны закупать сами пациенты даже во время операции, поскольку лекарств в больнице фактически нет.

«А что вы хотели? О какой качественной медицине за 25 гривен в месяц на пациента Вы хотели слышать? У кого нет денег болеют дальше, у кого деньги есть, ситуация более менее. Нам приходится во время операции посылать родственников за препаратами и лекарствами. Иногда даже приходится ждать пока эти лекарства родственники купят, ибо препаратов от государства нет вообще! Люди жалуются, что мы такие, что мы сякие. А мы то здесь причем? Лечить нечем, геноцид же в стране под названием реформы. Они же ничего не реформируют,! Все, абсолютно все делается для того, чтобы пациента было нечем лечить!» — говорит врач Людмила Козус.

Одна из пациенток которую оперировали в луцкой городской больнице № 2 рассказывает, что даже пеленки и бинты нужно покупать, а пока не купили, либо берешь у соседки по койке либо ждешь.

«Самая простая операция по женской линий потянула на 35.000 гривен. Абсолютно все платное! Нет ничего бесплатного! Даже если помыться хочешь в нормальных условиях и извините меня покакать платишь медсестре чтобы она повела тебя в уборочную для медперсонала.Деньги я к счастью имела, но возле меня тужились от боли женщины у которых этих денег не было! Им приходилось как в средневековье тужится от болей пока все естественно не заживет, либо пока кто-то не пожалеет и не поможет.

Одна женщина из села вырубилась от боли, так ей всем отделением собирали деньги на лекарства. Об условиях никто ничего вообще уже не говорит, лишь бы деньги найти на лекарства. Многие оформляют кредиты и откровенно плачут как дальше жить, как кредит выплачивать? Если каждый месяц нужно вываливать почти всю зарплату на комуналку и на детей. Сидят и плачут, а через пол года обратно на операционный стол, ибо экономят как могут покупая лишь самое необходимое» — говорит Ольга в комментарии для Elise Journal

Источник Zvistka