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Все больше украинцев выступает против НАТО
Институт общественного мнения из США опубликовал отчет по НАТО.
Институт Гэллапа - американский институт общественного мнения - опубликовал результаты опроса об отношении к НАТО в разных странах.
Как сообщается, в 2016 году выросла доля жителей Украины, которые более склонны рассматривать НАТО как угрозу, нежели защиту. Таких насчитывается 35%. При этом 29% украинцев считает НАТО защитой, а 26% неопредились.
В Институте Гэллапа считают, что на общественное мнение повлияла война на Донбассе. Ранее общественное мнение было больше на стороне НАТО. С 2014 года, после того, как НАТО настаивало на санкциях против России за аннексию Крыма, украинцы были более склонны рассматривать НАТО в качестве защиты (36%). Кроме того, в институте напомнили, что в период с 2008-го по 2014 год уровень недоверия к НАТО падал с 43% до 20%.
Аналитики также привели данные по другим странам СНГ. Так, самый большой уровень недоверия к НАТО наблюдается в Беларуси - 54%. А самый маленький - в Грузии - 8%.
Источник korrespondent.net
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, НАТО
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