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Запасов угля на Приднепровской ТЭС хватит максимум на 25 дней
На Приднепровской ТЭС осталось угля на 20-25 дней работы. Об этом сегодня, 11 февраля, в комментарии телеканалу «Украина» рассказал главный инженер Виктор Карпов.
Он отметил, что в ночь на 11 февраля был закрыт железнодорожный переезд, по которому доставляется уголь марки антрацит. «На этих углях работает половина тепловых станций Украины, поэтому, мы как энергетики очень обеспокоены ситуацией. Считаем, что выход из ситуации должен решаться на государственном уровне», – поясняет он.
Многим станциям в Украине не подходит другой уголь, говорит инженер. «Чтобы перейти на другую марку, нужно полностью модифицировать блоки. Это занимает длительное время и требует серьезных вложений», – добавил Карпов.
Судьба жителей Днепра зависит от поставок угля, но также может пострадать вся энергосистема Украины.
«Самый печальный вариант – остановка станции. Кроме электроэнергии, мы являемся поставщиками тепла. Будем переходить на другой режим, но это долго длиться не может», – рассказал он.
Как сообщалось ранее, по словам народного депутата от фракции БПП Татьяны Рычковой, по состоянию на 11 февраля на Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Славянской – на 10, на Трипольской (обеспечивает Киев и область) – на 14, на Змиевской (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней. «При отключении этих ТЭС мы не сможем отапливать наши дома», – констатировала Рычкова.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).
Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.
26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.
Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней.
Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.
По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.
По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, железная дорога, уголь, блокирование, ДНР, ЛНР, ТЭС
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