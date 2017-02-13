Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам

13.02.2017 15:27

На 20 февраля, в день памяти Небесной сотни, в центре Киева анонсирован старт массовых протестов. Активисты заявляют о тысячах участниках

Так, «НАЖДАК», РПС (Радикальные правые силы), УНСО и ряд оппозиционных политиков потребуют перевыборов в парламент, пишет Politeka. Утверждается, что в акциях протестов примут участие тысячи ветеранов АТО.

Участники планируют встретиться возле памятника Героям Небесной Сотни, провести Вече на Майдане и организовать марш к Администрации президента.

«Это будет «День гнева», и партия УНА-УНСО поддерживает проведение этой акции, также «унсовцы», которые выскажут желание, присоединятся к этой акции», -сообщили в политсиле.

В УНСО также добавили, что их акция в поддержку блокады оккупированных территорий.

Спустя два дня, 22 февраля, еще один Марш состоится под флагами «Национального Корпуса «Азов», ВО «Свобода» и «Правого сектора».

Акция приурочена к третьей годовщине бегства Виктора Януковича.

«… Революция достоинства не закончена. Потому что виновные в преступлениях против народа не наказаны. Последствия правления режима Януковича не устранены. Никаких коренных изменений не последовало. Коррупция процветает. Люстрацию саботируют. Олигархи продолжают издеваться над украинцами…» — говорится в обращении организаторов протестов.

Среди требований: остановить торговлю с «ДНР» и «ЛНР», «отцепиться» от малого и среднего бизнеса, принять новый закон о выборах.

Состоится митинг также на Майдане Независимости.

Впрочем, некоторые не верят в успех протестов и пророчат провал.

«Праведный гнев нормальных людей в очередной раз пытаются направить в антигосударственной русло. Очевидно, это будет провал — такой же, как в ноябре…», — отметил на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Лозовой.

В свою очередь многие киевляне призывают организаторов акции протеста не «марать» политикой трагический день.

В свою очередь медиа-эксперт Александр Барабошко в разговоре с Politeka подчеркнул, что подобные акции «с определенной долей преиодичности» и активность «фейкосоздателей», как правило совпадает с определенными памятными датами.

«Конечно, не стоит отбрасывать идею того, что в этот период будет и нормальная, здоровая активность. Разного рода патриотические силы еще никто не отменял», — заверил эксперт.

Барабошко также выразил уверенность в том, что в украинском обществе уже сформировалась адекватная реакция к подобным призывам.

«Если раньше, 2 года назад, это вызывало какие-то эмоции, и на этом компоненте можно было как-то «раскачать людей», то сейчас такой ситуации нет. Более того, я уверен, что общество само для себя сделает правильные выводы…», — сообщил Барабошко.