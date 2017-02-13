Гройсман заявив, що збере екстрене засідання через ситуацію з вугіллям

13.02.2017 08:57

Глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив про необхідність провести термінове засідання Енергетичного штабу для вирішення питання блокування вугілля, інформує replyua.net з посиланням на «Укрінформ».



На думку очільника уряду, в цій ситуації необхідно детально розібратись і виявити, що «якщо є питання контрабанди» в регіоні, то українська сторона має посилити публічний контроль, але водночас і забезпечити постачання вугілля на інші українські території. Також Гройсман зауважив, що ті підприємства, які працюють на території непідконтрольній українській владі, зареєстровані саме в Україні та сплачують податки до українського бюджету. Прем’єр-міністр погодився, що необхідно боротися з контрабандою, однак це необхідно робити так, щоб від наслідків не страждали мільйони українців, які зараз можуть залишитися без тепла чи світла.



Нагадаємо, що вже декілька тижнів деякими народними депутатами та активістами продовжується блокування залізничної ділянки, якою раніше доправляли вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Активісти мотивують свої дії тим, що треба припинити фінансування бойовиків. Гройсман в свою чергу напередодні заявив, що майже третину з усього необхідного для України вугілля постачає саме заблокований регіон і тому, за словами, урядовця, такі дії мітингарів ставлять під загрозу життя інших українців.