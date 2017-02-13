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Хлеб подорожает: скоро будем платить, как в Европе
Цена на хлеб за последний месяц выросла на 2 гривны. Самая дешевая буханка белого хлеба теперь стоит 9,25 гривны, а еще месяц назад он был 7,25.
Об этом сообщают местные жители, сообщает Gazeta.ua.
"Это существенный рост цены. Мы с мужем пенсионеры. За две буханки раньше отдавали 14 гривен. А теперь едва влезаем в двадцатку", - рассказывает жительница поселка Чечельник Винницкой области.
За зиму батон подорожал на 20%, хлеб от 5% до 10%. Цена на него продолжит расти, поскольку с февраля подорожали газ, и электричество.
Также на себестоимость производства хлеба повлияло повышение минимальной зарплаты с 1 января 2017 года вдвое до 3,2 тыс. грн. Да еще и налоги на нее за каждого работника пекарни вырастут чуть ли не вдвое. Те, кто работал на грани рентабельности, - закроются. А это значит - меньше хлеба в продаже и меньше конкуренции. То есть - угроза монополии. Подобное произошло с гречкой.
Также повлияло отмена льгот для сельхозпроизводителей, ведь они часто и пекари. А это еще плюс 20% к цене на хлеб.
Эксперты говорят, что стоимость хлеба будет расти, пока не достигнет европейской - это около 17 грн за буханку.
"Хлеб будет дорожать. "Украинский" прибавит в цене 50-55 копеек. Батон копеек 40. Будут дорожать и вкусности плюс около 10%. Но производитель вынужден это делать, иначе просто не выживет", - говорит аграрный эксперт Денис Марчук.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, подорожание, хлеб
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